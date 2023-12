Stromkunden der Städtischen Werke in Kassel können sich an zwei PV-Anlagen in der Stadt finanziell beteiligen. Der Versorger bietet bei fünf Jahren Laufzeit eine Verzinsung von 4,1 Prozent. Kunden der Städtische Werke in Kassel können sich an der Photovoltaik in ihrer Stadt finanziell beteiligen. Wie der Versorger mitteilte, könnten Stromkunden Teil des dafür gegründeten Sonnenteams werden. Hintergrund ist, dass nicht jeder eine geeignete Fläche habe, um eine Anlage selbst zu bauen. Das gilt etwa ...

