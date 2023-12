Die drei Landesflughäfen haben im Sommerhalbjahr 2023 noch nicht ganz so viele Passagiere abgefertigt wie vor der Pandemie.Zürich - Die drei Landesflughäfen haben im Sommerhalbjahr 2023 noch nicht ganz so viele Passagiere abgefertigt wie vor der Pandemie. Mit 30 Millionen reisten von Mai bis Oktober 2023 noch 6,4 Prozent weniger Menschen über die Flughäfen Zürich, Genf und Basel als in der Vergleichsperiode 2019. Im Verlauf des Halbjahrs nahm die Lücke gegenüber dem Vorkrisenjahr allerdings kontinuierlich ab…

