Aktuelle Daten vom Arbeitsmarkt der USA: Der ADP-Arbeitsmarktbericht (November) ist mit 103.000 neuen Stellen schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war +130.000 Stellen; Vormonat 113.000 Stellen). Auffalend: im Güter-produzierenden Sektor sind 15.000 Stellen weggefallen.. Dazu ADP: "Last month brought moderate growth in hiring and another slowdown in pay gains. Both goods and services saw weakness, with ...

