Im frühen Handel hält sich der Gewinn mit 0,29 Prozent auf 36 229 Punkte aber in Grenzen.New York - Nach einer zweitägigen Rally-Pause des Dow Jones Industrial haben neue Jobdaten dem US-Leitindex am Mittwoch wieder etwas Auftrieb verliehen. Im frühen Handel hielt sich der Gewinn mit 0,29 Prozent auf 36 229 Punkte aber in Grenzen. Gleichwohl erreichte der Dow einen weiteren Höchststand seit Anfang vergangenen Jahres. In den letzten beiden Handelstagen war die Kurs-Rally ins Stocken…

