Die erneuerbaren Energien kamen nach der Auswertung des Statistischen Bundesamts in den Monaten Juli bis September auf einen Anteil von 60,2 Prozent des eingespeisten Stroms. Die konventionellen Energieträger gingen entsprechend zurück, was aber vor allem die Erzeugung der Kohlekraftwerke betraf, denn die Gaskraftwerke speisten wieder mehr Strom ein als im Vorjahresquartal.Im dritten Quartal ist die in Deutschland produzierte und ins Netz eingespeiste Strommenge von 118,2 auf 94,2 Milliarden Kilowattstunden um Vergleich zum Vorjahresquartal gesunken. Dies ist ein Rückgang um mehr als 20 Prozent, ...

