Durch die Neueröffnungen soll der systemweite Umsatz im nächsten Jahr um 2 Prozent und in den Jahren danach um 2,5 Prozent wachsen.Chicago - Der Fastfood-Konzern McDonald's will seine Restaurantkette binnen vier Jahren auf 50'000 Läden ausbauen. Das Ziel solle bis zum Jahr 2027 erreicht werden. Bisher zählt McDonald's mehr als 41'000 Restaurants. Durch die Neueröffnungen soll der systemweite Umsatz im nächsten Jahr um 2 Prozent und in den Jahren danach um 2,5 Prozent wachsen, hiess es in der Mitteilung zu einer…

