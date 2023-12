LONDON (dpa-AFX) - DS Smith Plc (SMDS.L), a packaging solutions company, on Thursday announced that its Chief Executive Officer, Miles Roberts will retire after 13 years with the company.



He will remain with the company no later than November 30, 2025.



The company said it is on the look out for a successor to Miles Roberts.



On Wednesday, DS Smith shares closed at 300.40 pence, up 0.70% in London.



Copyright(c) 2023 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken