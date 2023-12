Tesla wird sein Kompaktmodell für rund 25.000 Dollar zuerst in der bestehenden Fabrik in Texas produzieren und erst später in dem neuen Werk in Mexiko. Das erklärte Elon Musk jetzt in einem Interview. Auch in Grünheide soll der Kompaktwagen später gebaut werden. Mit der Aussage, dass das 25.000-Dollar-Modell zuerst in Texas gebaut werden soll, bestätigte der Tesla-CEO eine entsprechende Info, die im September bereits im Rahmen einer neuen Musk-Biografie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...