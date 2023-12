Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LUFTHANSA von 10,20 auf 10,30 Euro angehoben, dabei die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Aus der Studie geht hervor, dass der Bericht der Fluggesellschaft zum dritten Quartal besser gewesen sei als erwartet. Daher passten die Analysten das Ziel an und hoben unter anderem auch die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr leicht an.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken