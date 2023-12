Ganze zehn Jahre alt ist der Blockbuster GTA V nun schon, welcher direkt nach Minecraft als meistverkauftes Videospiel aller Zeiten gilt. Umso größer waren die Erwartungen an den ersten Trailer, welcher am Dienstag endlich veröffentlicht wurde. Das enorme Interesse zeigt sich schon anhand der Aufrufe des Materials.Anzeige:Satte 99 Millionen Mal wurde der Trailer bereits zum Mittwochmorgen aufgerufen und zog eine ganze Flut an Videos nach sich, die sich mit den etwa 90 Sekunden beschäftigen. Die Umsätze, welche Creator derzeit mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...