Als Zwischenhändler vermittelt Axpo Solarstrom der Südwerkgruppe an das Unternehmen Messer. Möglich macht das ein strukturierter PPA. Axpo und der Industriegasspezialist Messer haben einen langfristigen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) abgeschlossen. Ab dem 1. Januar 2024 wird Axpo Messer an den Standorten in Siegen und Speyer mit Solarstrom beliefern. Dieser stammt laut einer Firmenmitteilung aus zwei Anlagen der Südwerk-Firmengruppe in Bayern.Die Schweizer Axpo fungiere dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...