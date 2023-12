Mit mehr als zwei Jahrzehnten internationaler Erfahrung in der Mode-, Luxus- und Schönheitsindustrie bringt Nadine Graf fundiertes Fachwissen und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Verwaltungsrat ein.Baar - Chain IQ Group AG freut sich, die Ernennung von Nadine Graf als neues Mitglied des Verwaltungsrats bekanntzugeben. Mit mehr als zwei Jahrzehnten internationaler Erfahrung in der Mode-, Luxus- und Schönheitsindustrie bringt Nadine Graf fundiertes Fachwissen und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Verwaltungsrat ein. Nadine Graf ist derzeit President der Region Europa, Naher Osten…

Den vollständigen Artikel lesen ...