Im "Net Zero Industry Act" soll festgelegt werden, dass mindestens 40 Prozent der Komponenten bei sogenannten Netto-Null-Technologien bis 2030 in der EU hergestellt sein sollen. Allerdings weiteten die EU-Energieminister die Sektoren aus - neben Photovoltaik, Windkraft, Wasserstoff, Batterien und Wärmepumpen gilt es jetzt auch für CCS und Kernspaltung.Die Energieminister der EU-Mitgliedsstaaten haben sich am Donnerstag in Brüssel auf eine gemeinsame Ausrichtung des Rates zum Vorschlag der EU-Kommission für den "Net Zero Industry Act" (NZIA) geeinigt und diesen verabschiedet. Im Zentrum der Initiative ...

