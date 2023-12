"Die verrückteste Rallye der Welt" ist nicht nur der Titel einer Actionkomödie aus dem lange zurückliegenden Jahr 1976 (vielen Dank an dieser Stelle an meine sehr geschätzte Kollegin, ohne deren entsprechenden Hinweis diese Überschrift beziehungsweise Einleitung nie zustande gekommen wäre), sondern auch die perfekte Beschreibung für das, was wir in dieser Handelswoche im DAX erleben konnten. Der deutsche Leitindex - der noch am 23. Oktober auf sein Korrekturtief bei 14.630 gefallen war - raste nämlich (und da ergibt der Verweis auf den oben erwähnten Streifen gleich noch einen Sinn, schließlich werden darin die in den 70ern in den USA sehr populären "Cannonball"-Autorennen thematisiert) auf gleich mehrere Rekordmarken. Sowohl am Dienstag als auch zur Wochenmitte stiegen die heimischen Blue Chips auf Intraday- und Schlusskursbasis auf neue historische Höchststände! Konkret:

Den vollständigen Artikel lesen ...