Die Bundesregierung will die Ausnahmen für Biogasanlagen von bestimmten EEG-Verpflichtungen bis 2024 verlängern, um die Stromproduktion zu steigern. Die EU hat dafür grünes Licht gegeben. Die EU-Kommission hat Maßnahmen der Bundesregierung zur Förderung der Stromerzeugung aus Biomasse und Biogas beihilferechtlich gebilligt. Dabei geht es um die Verlängerung und Änderung von bereits im Dezember 2022 eingeführten Anpassungen am EEG. Diese hatte die Regierung in Reaktion auf die Energiekrise beschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...