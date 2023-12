Die Gemeinschaftsimporte von Frischobst und -gemüse aus Drittländern stiegen bis September dieses Jahres im Vergleich zu dem Vorjahreszeitraum in der Menge um 6,5 % und im Wert um 12 % an und beliefen sich auf insgesamt jeweils 11,9 Millionen Tonnen und 13.907 Millionen EUR. Bildquelle: Shutterstock.com Die EU-Importe aus Drittländern werden durch die regulatorische Divergenz in...

