Der Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) startet am 7. Dezember in Kooperation mit der Fachhandelskampagne "Öko statt Ego" die Social-Media-Erklärspot-Kampagne mit dem Slogan: Biomarkt vs. Discounter - Mach's dir leicht, im Biomarkt ist alles 100% bio. Die Aktion setzt auf die Bio-Informationsoffensive BioNaLogo des Bundesministeriums für Ernährung...

Den vollständigen Artikel lesen ...