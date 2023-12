Adval Tech hat Cordula Hofmann und Jean Bäbler auf Anfang 2024 in die Konzernleitung berufen. Die Suche nach einem neuen Konzernchef dauert derweil weiter an.Niederwangen - Adval Tech hat Cordula Hofmann und Jean Bäbler auf Anfang 2024 in die Konzernleitung berufen. Wie der Autoindustriezulieferer am Freitag mitteilte, sind beide bereits heute für das Unternehmen tätig. Die Suche nach einem neuen Konzernchef dauert derweil weiter an. Hofmann übernehme zusätzlich zu ihrer Funktion als Personalverantwortliche den Bereich Corporate Communication…

