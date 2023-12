Im Rahmen der 17. Verleihung der World Branding Awards wurden die Erfolge und Leistungen einiger der besten Marken der Welt als nationale, regionale und globale Gewinner geehrt. Über 1.500 Marken aus mehr als 40 Ländern wurden für die World Branding Awards 2023 2024 als "Marke des Jahres" (Brand of the Year) nominiert. Aus dieser Auswahl wurden weniger als 200 zu Gewinnern gekürt.

Die prestigeträchtige Preisverleihung fand im Kensington Palace, dem Herkunftsort der Awards, in Großbritannien statt. Es wurden über 100 Gäste aus aller Welt begrüßt und der bekannte Fernsehmoderator David Croft präsentierte die Veranstaltung.

Zu den globalen Gewinnern, die in ihrer Branche herausragende Leistungen und makelloses Branding bewiesen haben, gehören Sunsilk (Großbritannien), Yakult (Japan), IKEA (Schweden), CoCo (Taiwan) und The Body Shop (Großbritannien).

Zu den Gewinnern der nationalen Kategorie (National Tier) zählen Airland (Hongkong), FERN-D (Philippinen), Munchy's (Malaysia), Cine Yelmo (Spanien), Pertamina (Indonesien), Boots (Großbritannien), Fullon Hotels Resorts (Taiwan), Royal Umbrella (Thailand), Safaricom (Kenia), Sukiya (Japan), Blacklist Coffee Roasters (Australien) und Sokos Hotels (Finnland), um nur einige zu nennen.

In diesem Jahr wurden nur 14 Marken mit dem Regional Tier Award ausgezeichnet, darunter Nippon Rent-A-Car (Japan), GIG (Kuwait), MR.DIY (Malaysia), Optical 88 (Hongkong), M-150 (Thailand), HECOM (Hongkong) und VITADAY (Thailand). Diese Marken wurden in 4 oder mehr Ländern in 3 oder mehr Gebieten in einer bestimmten geografischen Region zu den Favoriten der Verbraucher gewählt.

"Dies ist eine Würdigung der fortlaufenden Anstrengungen, die für den Aufbau herausragender Marken unerlässlich sind. Um als Marke relevant zu bleiben, müssen Marken ein Image aufbauen, das ankommt und von Dauer ist. Das bedeutet nicht nur, durch Marketing eine Kultur und eine Community rund um die Marke zu schaffen, sondern auch sicherzustellen, dass alle Generationen die Marke weiterhin interessant finden", sagte Richard Rowles, Vorsitzender des World Branding Forum.

Mehr als 150.000 Verbraucher haben sich in diesem Jahr weltweit an der Nominierung beteiligt. Im Durchschnitt gibt es in jedem Land nur 5 Gewinner-Marken, was beweist, dass der Gewinn eines World Branding Award eine bemerkenswerte Leistung ist.

Weitere Informationen und eine vollständige Übersicht der Gewinner finden Sie unter awards.brandingforum.org.

ÜBER DIE WORLD BRANDING AWARDS

Die World Branding Awards sind die wichtigsten Auszeichnungen des World Branding Forum, einer eingetragenen gemeinnützigen Organisation. Mit den Awards werden die Leistungen einiger der besten Marken der Welt gewürdigt.

