Das Forum für Innovation bietet Inspiration zu Innovations- und Digitalisierungsthemen in Form von Inputreferaten, Best Practices und Netzwerkmöglichkeiten.Schwyz - Das Forum für Innovation bietet Inspiration zu Innovations- und Digitalisierungsthemen in Form von Inputreferaten, Best Practices und Netzwerkmöglichkeiten. Auch eine kleine Expo mit Expertinnen und Startups gehört zu diesem Format, das die bisherige Tischmesse ersetzt. Das zweite Forum für Innovation findet zum Thema «Innovative Ansätze gegen den Fachkräftemangel» statt.

Den vollständigen Artikel lesen ...