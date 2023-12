Datum der Anmeldung:

05.12.2023



Aktenzeichen:

B4-156/23



Unternehmen:

BW Maritime Pte. Ltd.; Hafnia SG. Pte. Ltd.; BW LPG Technologies Pte. Ltd., (SG); Cargill International S.A., CHE; Southern Route Maritime, S.A., PAN; A.P.Moller Maritime Aps, DNK; Erwerb von wettbewerblich erheblichem Einfluss über ZeroNorth A/S, DNK



Produktmärkte:

Unternehmensberatung/Bereitstellung von Unternehmenslösungen (Unternehmenssoftware IT-Dienstleistungen) im Seeverkehr



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-

