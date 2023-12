niiio finance gab eine detailliertere Prognose für 2023 und einen ersten Ausblick für 2024. Im Wesentlichen waren sowohl die Prognosen für 2023 als auch für 2024 enttäuschend und lagen deutlich unter den Erwartungen von AlsterResearch. Zur Erinnerung: niiio erwägt derzeit einen Börsengang im Rahmen einer komplexen Transaktion, die von Investmentfonds durchgeführt wird, die indirekt mit der in Großbritannien ansässigen Pollen Street Capital Limited ("Pollen") verbunden sind. Weitere Einzelheiten zu dieser Transaktion können den Updates von AlsterResearch unter www.research-hub.de entnommen werden. AlsterResearch geht davon aus, dass sich Pollen durch einen Aktionärsbindungsvertrag und andere Maßnahmen bereits ca. 90% der Stimmrechte gesichert hat, so dass sich derzeit eine unbekannte Anzahl von Aktien "im Dunkeln" befindet. Die Experten von AlsterResearch können sich keinen Reim auf die Zahlen machen, fragen sich aber auch, warum niiio jetzt einen so detaillierten Ausblick gibt. Im Wesentlichen glaube AlsterResearch, dass es für außenstehende Investoren wenig zu gewinnen gebe, weshalb die Analysten ihr SELL-Rating bestätigen. Das Kursziel sei weiter auf EUR 0,40 (zuvor EUR 0,50) gesenkt worden, um den reduzierten Prognosen Rechnung zu tragen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/niiio%20finance%20Group%20AG.





