Am 4. Dezember fand in Zürich der Capital Markets Day von Cicor Technologies statt, an dem den Investoren tiefere Einblicke in die Strategie, M&A und die vielversprechende Partnerschaft mit Clayens gewährt wurden. Der CMD bestätigte unsere Ansicht, dass Cicor ein attraktives Wertsteigerungspotenzial bietet. Cicor profitiert von strukturellem Wachstum, konsolidiert aktiv den fragmentierten Markt und verbessert die Wettbewerbsqualität. Wertsteigernde Akquisitionen und operative Effizienzsteigerungen tragen dazu bei, Margenpotenzial freizusetzen. Basierend auf den revidierten Prognosen kommt AlsterResearch zu einem neuen Kursziel von CHF 78.00 (alt: CHF 70.00) und bekräftigt die KAUFEN Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cicor%20Technologies%20Ltd





