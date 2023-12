Nach dem Heizungsgesetz steht die kommunale Wärmeplanung an. Am DIW Berlin ermittelte ein Team, was Berlins Umrüstung von Erdgas auf emissionsfreie Wärme einen Ausbau der Verteilnetze benötigt. Demnach braucht es vor allem einen zügigen Netzausbau und doppelt so viel Photovoltaik auf den Dächern als bisher geplant. Andernfalls könnten Wasserstoff in der Wärmeversorgung eine Rolle spielen.Berlin muss zügig sein Stromverteilnetz ausbauen und Photovoltaik-Anlagen auf die vielen Dächer installieren, um den Einsatz von Wasserstoff in der dezentralen Wärmeversorgung zu entgehen. Zu diesem Schluss kommt ...

