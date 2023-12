Berlin - Nach SPD-Chefin Saskia Esken ist auch ihr Co-Vorsitzender Lars Klingbeil im Amt bestätigt worden. Auf dem Bundesparteitag in Berlin wurde er am Freitag mit 85,6 Prozent Zustimmung wiedergewählt.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken