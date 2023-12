In der US-Wirtschaft sind im November mehr Stellen geschaffen worden als erwartet. Es kamen 199'000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft hinzu.Washington - In der US-Wirtschaft sind im November mehr Stellen geschaffen worden als erwartet. Es kamen 199'000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft hinzu, wie aus dem am Freitag vorgelegten Arbeitsmarktbericht der Regierung hervorgeht. Volkswirte hatten lediglich einen Zuwachs von 180'000 erwartet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 35'000…

Den vollständigen Artikel lesen ...