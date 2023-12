Tesla-Chef Elon Musk hat in der vergangenen Woche die ersten Elektro-Pick-ups an Kunden übergeben. Das Publikum war vom Produkt angetan. An der Börse hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Teslas Cybertruck wird "das beeindruckendste Fahrzeug" sein, das die Menschen je gesehen hat, sagte Ross Gerber von Gerber Kawasaki gegenüber CNBC. Gerber würde Elon Musk gerne "Tesla hauptberuflich leiten" sehen. Lob bekam Tesla auch von "Mad Money"-Moderator Jim Cramer. "Kein Autohersteller hat ein Elektrofahrzeug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...