Für den Strom aus Photovoltaik-Anlagen gab es bei der Börsenvermarktung soviel wie seit April nicht mehr. Der Marktwert Solar stieg dabei steiler an als die übrigen Werte.Der Marktwert Solar ist im November auf 8,525 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Im Oktober lag er noch bei 6,763 Cent pro Kilowattstunde. Es ist der höchste Wert seit März. Nicht ganz so rapide waren die Anstiege beim durchschnittlichen Spotmarktpreis und den Marktwerten für Wind an Land und auf See. Der Spotmarktpreis stieg im Monatsvergleich von 8,738 auf 9,112 Cent pro Kilowattstunde. Der Marktwert für Windparks an Land erhöhte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...