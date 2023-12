Die Aktie von Novartis setzt am Freitag ihre Aufwärtsbewegung an der Six Swiss Exchange fort. Als Kurstreiber erweisen sich dabei neue Studiendaten zum Brustkrebsmittel Kisqali. Das Medikament bewirkt laut Unternehmensangaben eine deutliche Verringerung des Rezidivrisikos. Finanztreff.de beleuchtet die Details.Novartis erzielt mit dem Medikament Kisqali (Ribociclib) einen signifikanten Fortschritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...