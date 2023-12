Im Rahmen einer neuen Initiative ehrt die COP28-Präsidentschaft die innovativsten Privatsektorprojekte weltweit

Round-the-Clock Power Project als Clean Energy Transition Changemaker im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in der Expo City Dubai ausgezeichnet

ReNew Energy Global Plc ("ReNew") (Nasdaq: RNW, RNWWW), Indiens führendes Unternehmen für erneuerbare Energien, wurde von der COP28-Präsidentschaft für seine Arbeit im Rahmen des Round-the-Clock Power Project zum Clean Energy Transition Changemaker (Changemaker für den Übergang zu sauberer Energie) ernannt.

Energy Transition Changemakers ist eine neue Initiative der COP28-VAE-Präsidentschaft, die darauf abzielt, die Zusammenarbeit im Privatsektor durch die Bereitstellung innovativer und skalierbarer Dekarbonisierungsprojekte rund um den Globus zu fördern, und demonstriert Lösungen, um die Energiewende zu unterstützen und zu beschleunigen.

Sumant Sinha, Gründer, Chairman und CEO von ReNew, erklärte: "Diese Anerkennung legt Zeugnis ab für die Führungsrolle und Innovationskraft von ReNew im Sektor der erneuerbaren Energien und für unsere Rolle als führender Dekarbonisierungspartner."

Das ~1.3 GW Round-the-Clock Power Project ist das erste Projekt seiner Art in Indien, das die Beschleunigung der Just Energy Transition Partnerschaften unterstützt und ReNew ist das einzige indische Unternehmen, das von der COP28-Präsidentschaft im Rahmen der Changemaker-Ehrungen ausgezeichnet wird. Die Wind- und Solarprojekte von ReNew, die gegenwärtig rund 1,9% der in Indien installierten Stromkapazität umfassen, unterstützen Indien bereits, um sich seinen Dekarbonisierungszielen weiter anzunähern.

Über ReNew:

ReNew ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierungslösungen, das an der Nasdaq notiert ist (Nasdaq: RNW, RNWWW). Mit einem Portfolio an sauberer Energie von rund 13,8 GW auf Bruttobasis (Stand: 30. September 2023) ist ReNew eines der größten Unternehmen seiner Art weltweit. ReNew ist nicht nur ein bedeutender unabhängiger Stromerzeuger in Indien, sondern bietet auch End-to-End-Lösungen in den Bereichen saubere Energie, grüner Wasserstoff, wertschöpfende Energieangebote durch Digitalisierung, Speicherung und Kohlenstoffmärkte an, die im Kampf gegen den Klimawandel immer wichtiger werden. Weitere Informationen finden Sie unter renew.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231208875934/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Anfragen von Pressevertretern

ReNew Shilpa Narani shilpa.narani@renew.com

Ansprechpartner für Anfragen von Investoren

ReNew Nathan Judge, Nitin Vaid ir@renew.com