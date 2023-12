Düsseldorf - Am 16. Spieltag der 2. Bundesliga hat Holstein Kiel 1:0 bei Fortuna Düsseldorf gewonnen. Die Gäste konnten bereits in der 18. Minute durch einen Treffer von Lewis Holtby in Führung gehen.



Im weiteren Verlauf agierten die Störche eher passiv, konnten die knappe Führung aber über die gesamten 90 Minuten verteidigen. Durch den Sieg ist Kiel auf Rang zwei jetzt punktgleich mit Tabellenführer St. Pauli, während Düsseldorf auf Platz fünf abrutscht. Für die Kieler geht es am Samstagabend gegen Hannover weiter, Düsseldorf ist am Samstagmittag in Magdeburg gefordert. In einer Parallelbegegnung vom Sonntagnachmittag setzt sich Nürnberg mit einem 1:0 in Elversberg durch.



Die Partie Rostock gegen Schalke wurde nach Ausschreitungen für mehr als eine halbe Stunde unterbrochen.

