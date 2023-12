Belgien hat eine neue Apfelsorte. Die wallonische Erzeugergruppe Pommes et Poires de Wallonie stellte am 1. Dezember den "Ducasse" vor, einen Bio-Apfel, der von dem Wallonischen Agrarforschungszentrum CRA-W (Centre Wallon de Recherches Agronomiques) entwickelt wurde. Diese neue Obstsorte wird laut einer Pressemitteilung von CRA-W bald in die kurze Kette eingeführt. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...