In diesem Jahr rechnet das Land damit, mehr als 3,5 Millionen Tonnen Obst zu produzieren, ähnlich wie die Menge in der letzten Saison, in der Äpfel mit mehr als 1,4 Millionen Tonnen herausstechen, Trauben mit 600.000 und Kirschen mit 500.000. Foto © ASOEX Es wird erwartet, dass rund 520.000 Tonnen frische Trauben exportiert werden, 5 % mehr als in dem Vorjahr (2022/23). Auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...