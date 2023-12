Der amerikanische Halbleiterkonzern Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, NYSE: AMAT) zahlt seinen Aktionären am 14. März 2024 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 32 US-Cents je Aktie. Record date ist der 22. Februar 2024. Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet 1,28 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 147,72 US-Dollar (Stand: 8. Dezember 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite ...

