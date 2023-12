Drei Photovoltaik-Kraftwerke mit 36,5 Megawatt Gesamtleistung, alle von der MVV-Tochter Juwi errichtet, werden ab Januar im Rahmen eines PPA ihren Stromertrag an die DB Energie liefern.MVV Trading, die Handelsgesellschaft des Mannheimer Energieunternehmens MVV, wird ab Januar 2024 die Deutsche Bahn vier Jahre lang mit jeweils 40 Gigawattstunden Strom aus den drei Freiflächen-Solarkraftwerken Bremelau (16,5 Megawatt) und Heudorf (7,4 Megawatt) in Baden-Württemberg sowie Röckingen (12,7 Megawatt) in Bayern beliefern. Alle drei Anlagen mit ihren insgesamt rund 36,5 Megawatt Leistung wurden 2022 durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...