In dieser Woche folgen die letzten Zinsentscheide der Zentralbanken in diesem Jahr. Am Mittwoch wird die Fed beginnen, am Donnerstag folgen Schlag auf Schlag die SNB und die EZB.St. Gallen - In dieser Woche folgen die letzten Zinsentscheide der Zentralbanken in diesem Jahr. Am Mittwoch wird die Fed beginnen, am Donnerstag folgen Schlag auf Schlag die SNB und die EZB. Zinserhöhungen werden keine mehr erwartet. Vielmehr werden die Analysten aus den Beurteilungen der geldpolitischen Lage herauslesen wollen, wann die Zinsen wieder sinken. Die Zentralbanker werden davor warnen…

Den vollständigen Artikel lesen ...