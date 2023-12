Hamburg (www.anleihencheck.de) - Am 14. Dezember wird die EZB bei ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr die Leitzinsen voraussichtlich unverändert lassen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Dies werde nahezu einheitlich von den Ratsmitgliedern signalisiert. Gute vier Fünftel der EZB-Mitglieder hätten sich seit der letzten Ratssitzung mehr oder weniger dezidiert dafür ausgesprochen, die Zinsen konstant zu lassen. Dies ist das Ergebnis unserer systematischen Auswertung der entsprechenden Reden und Interviews, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. Die Analysten würden die EZB-Mitglieder hinsichtlich ihrer Ausrichtung nach "Tauben" (gewisse Toleranz beim Verfehlen des Inflationsziels) und "Falken" (kaum Toleranz beim Verfehlen des Inflationsziels) einteilen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...