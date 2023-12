Der neu aufgelegte Risikokapitalfonds hat ein Zielvolumen von 100 Mio. EUR und wird weltweit in Innovationen und Technologien investieren, um den Wandel der Textil- und Modeindustrie zu einer nachhaltigeren Branche zu beschleunigen.Zürich - Collateral Good, eine in Zürich ansässige klimafreundliche Risikokapitalplattform, hat die Lancierung einer neuen Strategie bekannt gegeben, die sich dem Thema «Sustainable Fashion» widmet und von dem globalen Premium-Modeunternehmen HUGO BOSS finanziell unterstützt wird. Der neu aufgelegte Risikokapitalfonds hat ein Zielvolumen von 100 Mio. EUR und wird weltweit in Innovationen und…

Den vollständigen Artikel lesen ...