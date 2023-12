Laut dem Branchenverband BSW-Solar droht die Einigung der Koalitionsfraktionen zum Gesetzesentwurf des Solarpaketes I noch vor Weihnachten zu scheitern. Für den Erhalt und Ausbau der heimischen Solarfabriken sei dies fatal. Der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) hat an den Bundestag appelliert, der deutschen Solarindustrie noch in dieser Woche ein klares Signal zu geben, dass der Bund die Errichtung und den Ausbau von Solarfabriken in Deutschland für die Dauer ihres Aufbaus im Rahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...