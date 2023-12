Für die SoWiTec group GmbH weht der Wind Richtung Kolumbien: So hat der Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar die Umweltgenehmigung für ein 76-MW-Solarprojekt in der Provinz La Guajira im Nordosten Kolumbiens erhalten. Auch der Netzanschluss konnte für das Projekt bereits gesichert werden. Die Inbetriebnahme des Projektes ist bereits für 2025 vorgesehen. Die ...

