Wie schon im Oktober lag auch im November 2023 die Sonnenstrahlung in Deutschland im langjährigen Mittel. Im Alpenraum und im südlichen Baden-Württemberg schien die Sonne aber nicht ganz so viel, wie zu erwarten wäre. Im November 2023 erreichte die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland einen Wert von 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den Messungen des Deutschen Wetterdienst (DWD) hervor. Das entspricht genau dem Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010, das der DWD für den Monat ...

