paragon Aktie - bewegte Vergangenheit, oft am Abgrund. Seit dem lukrativen Semvox-Verkauf, Einbringung der Batterieaktivitäten in eine Partnerschaft und dem operativen Trun-around des "Restgeschäfts" setzt paragon wieder mittelfrisitg auf Wachstum, profitables Wachstum - Umsatzverdopplung bis 2028. Und für 2024 will man trotz schwacher Automobilkonjunktur den stand von 2023 halten - bei hohem EBITDA trotz Wegfall von Sonderfaktoren und zwei Geschäftsfeldern. Natürlich nur möglich durch die Volkswagen-Milionen für Semvox, die das ehemals erdrückend wirkende Verschuldungsproblem auf ein 2normalmass" ...

