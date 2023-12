Mit Elektroautos, Wärmepumpen und Heimspeichern könnten laut einer Agora-Studie im Jahr 2035 zehn Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland zeitlich verschoben werden. Das spart Kosten bei der Erzeugung und senkt so die Strompreise für alle. Dafür sind aber neue Tarifmodelle erforderlich. Durch Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und PV-Speicher können Haushalte in Deutschland 2035 rund 100 Terawattstunden Strom zeitlich flexibel nutzen, wie aus einer neuen Studie von Agora Energiewende hervorgeht. ...

