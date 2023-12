EQS-Ad-hoc: cyan AG / Schlagwort(e): Prognose

Die cyan AG veröffentlicht die Prognose 2023 für das EBITDA mit Sondereffekten und bestätigt die Prognose 2023 für das EBITDA vor Sondereffekten



11.12.2023 / 19:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die cyan AG veröffentlicht die Prognose 2023 für das EBITDA mit Sondereffekten und bestätigt die Prognose 2023 für das EBITDA vor Sondereffekten



München, 11. Dezember 2023 - Die cyan AG veröffentlicht heute die Prognose 2023 für das Konzern-EBITDA mit Sondereffekten. Aufgrund von Sondereffekten im Zusammenhang mit Fremdwährungen und Bestandsveränderungen sowie unter Berücksichtigung des bisherigen Geschäftsverlaufs ist von einem operativen Ergebnis (EBITDA) für 2023 in Höhe von EUR -12 Mio. bis EUR -13 Mio. und damit von einem Ergebnis unterhalb des Vorjahreswerts von EUR -8,4 Mio. auszugehen. Ohne diese Sondereffekte wird nach wie vor eine Verbesserung des Konzern-EBITDA (adj. EBITDA) von EUR -9,0 Mio. in 2022 auf EUR -8,4 Mio. bis EUR -8,6 Mio. prognostiziert. Aufgrund der in diesem Jahr bereits deutlich gestiegenen Anzahl der Endkunden im Cybersecurity-Segment wird zudem weiterhin unverändert ein Umsatz in Höhe von EUR 8 Mio. bis EUR 9 Mio. erwartet. Dieser Umsatz ist überwiegend wiederkehrend.



Mitteilende Person:

Markus Cserna, CTO





cyan AG Investorenkontakt:

cyan AG

Tel. +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com cyan AG Pressekontakt:

Better Orange IR & HV AG

Tel. +49 89 88 96 906 17

E-Mail: vera.mueller@better-orange.de



Ende der Insiderinformation



11.12.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com