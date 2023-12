Archangelsk - Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Montag der Indienststellung von zwei Atom-U-Booten beigewohnt und dabei angekündigt, die Flotte weiter ausbauen zu wollen. Die Schiffe mit den Namen "Imperator Alexander III" und "Krasnojarsk" sollen zeitnah in die Pazifikflotte Russlands eingegliedert werden.



Bei dieser Gelegenheit sprach der Kreml-Chef ebenfalls von der Rolle der Arktis für sein Land: "Die arktische Zone hat eine besondere strategische Bedeutung für uns", sagte Putin der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Es handele sich um eine Region mit "enormen wirtschaftlichen Möglichkeiten", die überdies hinaus zentral sei für die "Gewährleistung der nationalen Sicherheit". Deswegen habe die "Entwicklung" dieser Gebiete eine "unbestreitbare Priorität" für sein Land, so Putin. Mit knapp 65 U-Booten betreibt Moskau eine der größten Flotten weltweit.



Ein Teil dieser Boote ist in der Lage, Interkontinentalraketen mit Nuklearsprengköpfen mitzuführen und abzufeuern. In den kommenden Jahren solle drei weitere strategisch bewaffnete U-Boote gebaut werden. Russland arbeitet seit Jahren an der Modernisierung seiner atomaren Streitkräfte.

