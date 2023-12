Die Jahresendrally nimmt nach wie vor ihren Lauf und die Börsianer haben sich damit bereits im Vorfeld von Weihnachten ausführlich mit Rendite beschenkt. In einem wirtschaftlich sich weiter eintrübenden Umfeld ist solch ein Börsenaufschwung nicht selbstverständlich und für viele Unbeteiligte nicht nachvollziehbar. Doch die Börse ist nicht immer rational und in der Regel versucht sie zukünftige Erwartungen vorwegzunehmen. Kommen nun aber Gewinnmitnahmen oder läuft die Jahresendrally bis in den Januar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...