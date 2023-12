Der Industriekonzern Pentair Plc (ISIN: IE00BLS09M33, NYSE: PNR) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 23 US-Cents je Aktie. Im Vergleich zum Vorquartal (22 Cents) ist dies eine Steigerung um 5 Prozent. Nach Firmenangaben ist dies die 48. jährliche Erhöhung der Dividende in Folge. Damit gehört die Firma zu den so genannten Dividendenaristokraten, die seit mindestens 25 Jahren ihre ...

