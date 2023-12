Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost stimmten die Anleger vor den am Nachmittag anstehenden US-Konsumentenpreisen zuversichtlich, heisst es am Dienstag am Markt.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse präsentiert sich am Dienstag im frühen Geschäft wenig verändert. Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost stimmten die Anleger vor den am Nachmittag anstehenden US-Konsumentenpreisen zuversichtlich, heisst es am Markt. Händler setzten darauf, dass sich die Inflationsdaten, die sich zuletzt klar abgeschwächt hatten, nicht enttäuschen dürften.

