HANNOVER RÜCK plant für 2024 mit einem Nettoergebnis von mindestens 2,1 Mrd. Euro - das wären 24 % mehr als die Gewinnprognose für dieses Jahr von mindestens 1,7 Mrd. Euro. Darüber hinaus kündigte der Rückversicherer gerade neue mittelfristige Ziele an. Die Dividendenpolitik bleibt bis 2026 im Grundsatz unverändert. So soll die Basisdividende jedes Jahr zum Vorjahr steigen. Liegt die Kapitalausstattung über dem Kapitalbedarf, soll eine Sonderdividende hinzukommen. Über den Strategiezyklus bis 2026 strebt HANNOVER RÜCK eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite von über 14 % im Jahr und einen Anstieg des EBIT von mehr als 5 % pro Jahr an.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



