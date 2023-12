Ein vom Vermögensverwalter EB-SIM beratener Fonds investiert in eine portugiesische Photovoltaik-Freiflächenanlage. Für 2026 ist die Erweiterung um einen Windpark geplant. Die EB - Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) baut mit einem Investment in Photovoltaik in Portugal den Bereich erneuerbare Energien aus. Sie managt inzwischen Investments in 47 Anlagen mit insgesamt 2,93 Gigawatt Leistung in sieben Ländern außerhalb Deutschlands. Das Projekt in Alentejo umfasst einen Photovoltaik-Solarpark ...

